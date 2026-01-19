Il canone Rai ancora incluso nella bolletta elettrica può essere evitato rispettando alcune procedure. Per farlo, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di possesso di apparecchi TV o altre condizioni di esenzione. Le società elettriche comunicheranno i dati relativi al 2025 entro il 20 gennaio. Conoscere i passaggi corretti permette di risparmiare sui 90 euro annuali di tassa.

La tassa sulle Tv non cambia per il 2026. Stesse regole stesso canone da 90 euro annuali addebitati direttamente nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione principale. In bolletta, infatti, per 10 mesi troveremo addebitati 9 euro a partire da gennaio e fino a ottobre. Lo sconto di 20 euro del canone Tv ormai risale a due anni fa. Era il 2024 quando la Lega si era battuta e aveva ottenuto nella legge di Bilancio un taglio di 20 euro annui del canone. Ci sono dei casi, però, in cui la tassa sulla Tv non passa in bolletta. Si tratta del Canone dovuto dai contribuenti che non hanno un contratto di energia elettrica intestato, come nel caso di abitazioni affittate con utenze a nome del proprietario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tv, canone Rai ancora in bolletta. Ecco chi e come può evitare di pagare i 90 euro annuali

Canone Rai, nel 2026 resta a 90 euro: chi può chiedere l’esonero e entro quandoNel 2026, il Canone Rai si conferma pari a 90 euro, inserito nella bolletta dell’energia elettrica.

