Canone Rai chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domanda

Il pagamento del canone Rai è dovuto da chi possiede apparecchi in grado di ricevere il segnale, come televisori o radio. Tuttavia, alcune categorie possono richiedere l’esenzione. Chi ha diritto a questa agevolazione deve presentare domanda entro il 31 gennaio. È importante conoscere i requisiti e le procedure per evitare eventuali sanzioni e usufruire correttamente delle agevolazioni previste dalla normativa.

È necessario pagare il canone Rai per il semplice fatto che si è proprietari di un televisore o di una radio (o di un qualsiasi altro apparecchio in grado di ricevere il segnale) e si fruisce del servizio pubblico. Per il 2026 l’importo da versare sarà nuovamente pari a di 90 euro: in più occasioni era emersa la volontà delle forze politiche di ridurre l’obolo di 20 euro, facendo pagare solo 70 euro, come era già successo due anni fa, ma alla fine è stato confermato il prezzo pieno. Anche quest’anno il canone Rai viene addebitato automaticamente sulla bolletta dell’elettricità della casa di residenza, ma chi è in possesso di determinati requisiti può chiedere di essere esentato dal pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

