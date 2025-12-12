Incidente in montagna a Bobbio Pellice | escursionista cade e perde i sensi ma viene salvato

Un incidente in montagna a Bobbio Pellice ha coinvolto un'escursionista, che è caduta e ha perso i sensi. L'evento è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre 2025, nei pressi del colle Malaura, a circa 2.000 metri di altitudine. L'intervento dei soccorsi ha permesso di mettere in salvo la persona coinvolta.

Un escursionista si è infortunato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, poco sotto il colle Malaura, sul territorio comunale di Bobbio Pellice, a un'altitudine di circa 2.500 metri. È riuscito a chiamare poco prima di perdere i sensi a causa di una rovinosa caduta che gli ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

