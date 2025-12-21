Montagna escursionista in difficoltà sul Sirente | intervento notturno del Cnsas

21 dic 2025

Intervento per i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo sul massiccio del monte Sirente, per soccorrere un escursionista in difficoltà. L’uomo, 58 anni, originario di Marino in provincia di Roma, era impegnato in un’escursione in ambiente innevato ed era salito lungo il Canale Maiori. Una volta giunto in quota, a causa del forte innevamento, non è riuscito a ripercorrere lo stesso canale in discesa e ha tentato di rientrare lungo il versante opposto. Non riuscendo a proseguire in autonomia, ha attivato i soccorsi, riuscendo a fornire indicazioni di massima sulla propria posizione, anche grazie al supporto telefonico della moglie che si trovava a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

