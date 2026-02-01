Un medico di Milano è stato condannato definitivamente per aver commesso abusi durante esami clinici. Marco D’Annunzio, specializzato in malattie infettive, avrebbe approfittato della sua posizione per violare il consenso di alcuni pazienti in un centro privato di viale Edoardo Jenner. La vicenda emerge in un momento in cui si fa sempre più attenzione alla tutela dei pazienti e alla trasparenza all’interno delle strutture sanitarie.

Un medico specializzato in malattie infettive, Marco D’Annunzio, è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale commessa durante esami clinici svolti all’interno di un centro medico privato situato in viale Edoardo Jenner a Milano. La sentenza, emessa il 1° febbraio 2026, ha messo a nudo un sistema sanitario italiano che, per anni, ha ignorato segnali di abuso e ha permesso a un professionista con un passato controverso di esercitare la sua attività senza controllo adeguato. Il caso ha rivelato comportamenti gravemente inadeguati: mani non autorizzate in zone intime, domande di carattere sessuale in contesti medici, e pazienti costretti a denudarsi senza spiegazioni chiare né consenso informato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esami invasivi senza consenso: casi di abusi medici silenziati in strutture sanitarie italiane

