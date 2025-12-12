Villa Serena tra le 24 strutture sanitarie italiane migliori in Italia secondo l' Agenas

12 dic 2025

Villa Serena di Città Sant’Angelo si distingue tra le 24 strutture sanitarie italiane più performanti, secondo l’Agenas. La casa di cura si posiziona tra le migliori in Italia, garantendo standard di qualità elevati nelle aree valutate, confermando il suo ruolo di eccellenza nel settore sanitario nazionale.

La casa di cura di Villa Serena (Città Sant’Angelo) è tra le migliori strutture italiane con livelli di qualità di livello “alto” o molto alto” nelle aree valutate. Il dato emerge dall’edizione 2025 del Piano nazionale esisti (Pne) dell’Agenas redatto secondo un sistema che utilizza come metodo. Ilpescara.it

