Caso de’ Manzano associazione Coscioni | Consenso informato non sia scudo per strutture sanitarie
L’associazione Luca Coscioni esprime preoccupazione riguardo agli sviluppi recenti nel caso de’ Manzano, sottolineando l’importanza di mantenere il rispetto del consenso informato come garanzia fondamentale per i pazienti. La questione evidenzia la necessità di garantire trasparenza e tutela nei percorsi di cura, evitando che il consenso possa essere utilizzato come scudo per strutture sanitarie. La corretta applicazione delle norme resta prioritaria per il rispetto dei diritti individuali.
“Forte preoccupazione” da parte dell’associazione Luca Coscioni in merito ai nuovi sviluppi sul caso Claudio de’ Manzano. La Corte d’Appello di Trieste ha infatti riformato la decisione di primo grado, che disponeva il risarcimento di 25mila euro da parte dell’Asugi ai figli dell’uomo colto da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
