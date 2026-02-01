Enzo Decaro | Riscopriamo la perduta leggerezza di Carosone

Enzo Decaro invita a riscoprire la leggerezza di Renato Carosone. L’attore e cantante sottolinea come le sue canzoni siano come piccole dosi di ottimismo a portata di clic. Basta un semplice tocco sullo smartphone o sul computer per ascoltare e tornare a sorridere con la musica di Carosone.

Sono come pastiglie di ottimismo a costo zero, a portata di smartphone o di pc. Per elargirle Renato Carosone aspetta solo un clic su una delle sue tante canzoni. Sia chi torni a riascoltarle dopo molto tempo, sia chi ne faccia adesso la scoperta, ne constaterà l’immediato effetto benefico sul proprio umore e faticherà a pensare che quei brani siano stati scritti una settantina d’anni fa. Sono pastiglie senza data di scadenza. Enzo Decaro, a un quarto di secolo dalla morte del compositore, lo ha celebrato con il concerto teatrale “Renatissimo” assieme al gruppo Ànema: un racconto musicato che ha già fatto varie tappe partendo da Brescia, passando per l’Emilia-Romagna, il Trianon di Napoli, Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sabato 24 gennaio al Teatro Trianon Viviani, Enzo Decaro e gli Ànema presentano lo spettacolo

