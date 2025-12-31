Treviglio stretta sui fuochi d’artificio In vigore l’ordinanza per il Capodanno

Treviglio ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio rumorosi e pericolosi durante le festività di fine anno. La misura, valida dal 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio 2026, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme ambientali e di quiete pubblica. La decisione è stata presa per prevenire incidenti e ridurre l’inquinamento acustico durante le celebrazioni di Capodanno.

Treviglio. Vietati i fuochi d’artificio più rumorosi e pericolosi durante le festività di fine anno: il Comune ha emesso un’ ordinanza che entra in vigore il 31 dicembre fino alle 2 del 1 gennaio 2026. Sono esclusi dall’uso i prodotti pirotecnici F3 e F4, riservati solo a professionisti, mentre i fuochi F2 a basso rischio restano consentiti, ma con regole precise. Non sparare in luoghi affollati, mantenere almeno 50 metri dalle abitazioni, 200 metri da ospedali, case di cura, cliniche, ricoveri per animali e aree boschive o a rischio incendio. È vietato, inoltre, l’uso da balconi e terrazze. L’ordinanza richiama, inoltre, la responsabilità dei cittadini: i genitori devono vigilare sui minori e impedire che raccolgano ordigni inesplosi mentre i proprietari di animali devono prevenire rischi e stress agli stessi, causati dai botti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Stop a botti, petardi e fuochi d'artificio: l'ordinanza è in vigore fino al 7 gennaio Leggi anche: Fiumicino, Capodanno senza botti e fuochi d’artificio: firmata l’ordinanza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Treviglio, stretta sui fuochi d’artificio. In vigore l’ordinanza per il Capodanno - Vietati i botti più pericolosi dal 31 dicembre al 1 gennaio, permessi solo i fuochi F2 con regole di distanza e orari, multe fino a 500 euro ... bergamonews.it

