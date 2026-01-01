Accadde oggi | 1 gennaio l’Euro è la nuova valuta che entra in vigore

Il 1° gennaio 2002, l’Euro è entrato ufficialmente in circolazione come moneta unica dell’Unione Europea. La decisione, presa nel 1995 e formalizzata nel Consiglio di Madrid, ha segnato un passaggio importante per l’integrazione economica tra i paesi membri. Questa data rappresenta un momento storico per l’Europa, che ha adottato una valuta condivisa per favorire il commercio e la stabilità finanziaria tra le nazioni.

Il Consiglio Europeo di Madrid del dicembre 1995 sancì il nome 'euro', che richiamava il nome 'Europa', uguale, come scrittura, in tutte le lingue dell'UE Il 1° gennaio 2002 fu una data storica per l'Europa: quel martedì, infatti, entrò in vigore la moneta unica, l'Euro.

