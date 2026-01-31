Epstein Files Trump citato 3.200 volte Le malattie veneree di Bill Gates e la mail di Musk | Quand' è la tua festa più selvaggia?
Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein. Tra le mail trovate, si scopre che Trump è stato citato oltre 3.200 volte. Spuntano anche le
Ci vorranno giorni per passare al setaccio i milioni di documenti relativi a Jeffrey Epstein divulgati ieri dal dipartimento di Giustizia. E capire quanto di nuovo raccontino circa i rapporti tra Epstein e la schiera di imprenditori, politici e celebrità che ha frequentato per anni, dai presidenti statunitensi — in carica e futuri — in giù. Ma già, a poche ore dalla pubblicazione, le carte inedite aggiungono nuovi tasselli alla storia personale del finanziere, morto suicida in un carcere di New York nell’agosto del 2019. Nella sezione del sito del dipartimento dei Giustizia dedicata alla «Epstein Library» (sic) è possibile cercare singole parole nelle milioni di pagine pubblicate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
