Elezioni provinciali FdI appoggia Romoli | Prevale l' unità del centrodestra

Viterbotoday.it | 26 nov 2025

Elezioni del presidente della Provincia, Fratelli d'Italia ufficializza l'appoggio alla rielezione di Alessandro Romoli. È la decisione presa dal coordinamento provinciale del partito si è riunito nella serata di martedì 25 novembre e che qualche settimana fa avevamo anticipato. Oltre al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

