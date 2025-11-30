Cascina e le elezioni del 2026 Bice Del Giudice e ’Per voi’ | Saremo sempre in prima linea

"Sono stati cinque anni intensi, faticosi ma bellissimi". Così Bice Del Giudice ha introdotto il suo discorso di presentazione ieri, all’Euro Hotel di Cascina; una mattina di resoconto degli ultimi 5 anni da assessora alla Cultura e al Commercio, in rappresentanza della lista civica "Per Voi". Numerose le persone presenti a sostenerla, e in breve tempo la sala dedicata all’evento è diventata gremita e affollata, piena di calore e di sostegno. Due ore nelle quali è stato raccontato tutto ciò che è stato portato a compimento in questi anni, che sono iniziati con le difficoltà e gli sconvolgimenti della pandemia, ripercorrendo le tappe di un percorso lungo ma pieno di soddisfazioni per l’assessora Del Giudice, e terminando con una riflessione verso il futuro, verso ciò che vuole essere fatto per Cascina e i cascinesi nei cinque anni che verranno, in caso di vittoria elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

