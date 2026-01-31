Elena Rybakina ha sorprendentemente battuto Aryna Sabalenka e si è aggiudicata gli Australian Open. La finale tra le due migliori tenniste al mondo sul cemento si è conclusa con un risultato che in parte non sorprende del tutto, ma che comunque lascia il mondo del tennis a bocca aperta.

La tennista kazaka Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open, battendo in finale la bielorussa e numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, per 2 set a 1 e con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Rybakina ha 26 anni, prima del torneo era la numero 5 della classifica mondiale e dopo questa vittoria salirà al terzo posto: è la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam, i quattro più importanti del tennis (l’altra era stata al torneo di Wimbledon nel 2022). È un risultato in parte inatteso, sia per i pronostici di inizio torneo che per come si era messa la partita: Sabalenka è la tennista più forte al mondo sul cemento, la superficie su cui si giocano gli Australian Open, e ha già vinto il torneo due volte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka e ha vinto gli Australian Open

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, la quarta consecutiva.

Elena Rybakina torna in finale agli Australian Open.

