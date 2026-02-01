editoria dire ancora in sciopero

Le redazioni dell’agenzia di stampa Dire hanno deciso di fermarsi ancora. L’assemblea dei giornalisti ha proclamato uno sciopero a oltranza, che durerà finché non verranno trovate soluzioni alle loro richieste. La decisione mette in crisi le notizie che quotidianamente arrivano alle redazioni, lasciando il settore senza aggiornamenti per il momento.

L'assemblea delle redattrici e dei redattori dell'agenzia di stampa Dire ha proclama lo sciopero a oltranza. «Durerà finché l'editore Stefano Valore non si siederà al tavolo con il Cdr per sottoscrivere un accordo sulla ripresa regolare degli stipendi e sul rientro di tutte le retribuzioni arretrate, comprese quelle restanti dei sospesi del 2024».

L'editoria italiana affronta una nuova crisi, con i giornalisti dell'agenzia Dire costretti a protestare per la mancanza di pagamenti regolari degli stipendi.

