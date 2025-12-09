Editoria | Ruotolo Pd ' solidarietà a giornalisti Dire chiarezza sul futuro'
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico esprime piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell'agenzia Dire, oggi nuovamente in sciopero per denunciare il pagamento incompleto e irregolare degli stipendi e l'assenza di certezze sul futuro dell'azienda. Da mesi la redazione vive una condizione di grave precarietà che non può più essere ignorata". Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd. "Chiediamo all'editore di garantire immediatamente la regolarità delle retribuzioni e di offrire prospettive chiare per il futuro: un'agenzia di informazione è un presidio democratico essenziale, che va tutelato e rafforzato, non lasciato nello stato di incertezza attuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
