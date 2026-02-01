Economia l' Umbria guarda al futuro | nel 2026 previsti 900 milioni di euro di investimenti

L’Umbria si prepara a investire circa 900 milioni di euro nel 2026. La Camera di Commercio ha diffuso un report che mostra segnali di crescita e nuove opportunità per il territorio. Le aziende locali puntano su incentivi fiscali e investimenti per rafforzare il sistema economico della regione.

Il report della Camera di Commercio, basato sull'indagine di Infocamere, tiene conto dell'impatto previsto a partire dalla manovra finanziaria: "Il capitale produttivo umbro può reagire in modo efficace" L'economia umbra guarda al futuro con investimenti e incentivi fiscali. Il report diffuso dalla Camera di Commercio dell'Umbria, basato su un'indagine condotta da Infocamere, evidenzia un quadro che, in previsione, appare positivo dal punto di vista degli investimenti e degli incentivi a partire dall'analisi della manovra finanziaria 2026. La manovra finanziaria punta su iper-ammortamenti e maxi-deduzioni.

