Provincia di Parma previsti 24 milioni di euro di investimenti
La Provincia di Parma ha presentato il bilancio di previsione per il 2026, con un investimento previsto di 24 milioni di euro. Durante il Consiglio provinciale, approvato in assenza del presidente Alessandro Fadda, sono state definite le linee guida che guideranno lo sviluppo della provincia nel prossimo anno.
La Provincia di Parma ha definito le proposte del bilancio di previsione per il 2026. Le linee guida sono emerse dal Consiglio provinciale – assente, poiché influenzato, il presidente Alessandro Fadda, sostituito dal vice Daniele Friggeri – durante il quale è stata approvata una prima proposta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Una strategia del controesodo per le aree interne e montane ha bisogno di servizi realmente capaci di intercettare le esigenze di chi vive nelle Terre Alte. È straordinaria, pur nella sua semplicità, l'idea di un bus diretto tra la provincia di Parma e quella di Mass - facebook.com Vai su Facebook
90/10 Storie di Calcio: il Parma dalla provincia all'Europa da venerdì su Sky #SkySport Vai su X
