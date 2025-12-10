Provincia di Parma previsti 24 milioni di euro di investimenti

La Provincia di Parma ha presentato il bilancio di previsione per il 2026, con un investimento previsto di 24 milioni di euro. Durante il Consiglio provinciale, approvato in assenza del presidente Alessandro Fadda, sono state definite le linee guida che guideranno lo sviluppo della provincia nel prossimo anno.

