Djokovic si dice emozionato dopo la sconfitta contro Alcaraz, che lo ha battuto e ringraziato dicendo che è d’ispirazione. Il tennista serbo ha commentato che non sa cosa succederà in futuro, solo che il viaggio è stato grande. Ora si concentra sul presente e su come migliorare, anche se è difficile prevedere cosa accadrà tra sei o dodici mesi.

“Chissà cosa accadrà domani, più complicato pensare tra 6 mesi o 12 mesi. È stato un grande viaggio “. La speranza di chi l’ha visto giocare negli ultimi tre giorni è quella di goderselo ancora per un po’. Ma Novak Djokovic non si sbilancia al termine della finale degli Australian Open persa contro Carlos Alcaraz. “Non pensavo di poter essere qui oggi, sono grato a voi per avermi spinto. Credo sempre in me stesso ed è quello che hai bisogno quando giochi a questo livello contro avversari contro Carlos e Jannik.”. Il serbo – avvantaggiato anche dall’aver giocato poco nel torneo (o nulla in alcuni match, come contro Mensik agli ottavi) – è riuscito a tenere un livello altissimo anche in semifinale e finale, dove solitamente negli ultimi tornei dello Slam cedeva senza troppa resistenza ad Alcaraz o Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato un grande viaggio, chissà cosa accadrà in futuro”: l’emozione di Djokovic. Alcaraz lo batte e lo ringrazia: “Sei d’ispirazione”

Durante la premiazione degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha mostrato tutta la sua gioia, dicendo che il trofeo è per il suo team.

Questa mattina, al quinto set, Carlos Alcaraz ha battuto Zverev e si è guadagnato il posto in finale agli Australian Open.

Djokovic: Nessuno sa cosa accadrà domani, è stato un grande viaggioLe parole di Djokovic dopo la finale degli Australian Open: Non pensavo che sarei stato ancora una volta alla cerimonia di uno Slam. Nessuno sa cosa accadrà domani, è stato un grande viaggio ... sport.sky.it

Spalletti, quell’epilogo un grande dolore. Non ha nemmeno mangiato…L'epilogo con l'Italia è stato un grande dolore Non è un caso che proprio lo storico gruppo di amici di Luciano siano stati decisivi per alleviare le sofferenze dell'ex ct, molto provato dopo la ... tuttosport.com

Novak Djokovic nella cerimonia di premiazione "Vorrei dedicare due parole al leggendario Rafa Nadal. È strano vederti sugli spalti e non in campo. È stato un onore condividere il campo con te e anche oggi averti qui per assistere alla finale. Grazie per ess x.com

Ecco perché Djokovic ha vinto!!! Solo ed esclusivamente per gli errori di Sinner che , numeri alla mano, è stato superiore in tutto. Finitela di osannarlo. - facebook.com facebook