E’ morto Fabio Scuto esperto di Medio Oriente

(Adnkronos) – È morto all'età di 68 anni Fabio Scuto, giornalista specializzato in affari esteri, esperto di Medio Oriente, a lungo corrispondente da Gerusalemme per "La Repubblica" e poi firma del "Fatto Quotidiano". I funerali laici si terranno martedì 3 febbraio, con una cerimonia d'addio dalle ore 11 alle ore 13, al Cimitero del Verano a Roma, presso il Tempio Egizio. Nato a Roma il 12 agosto 1957, Scuto si laurea in Storia e Scienze Geografiche all'Università La Sapienza e frequenta la Scuola di giornalismo della Luiss. Inizia a collaborare con diverse testate negli anni '80 e nel 1987 entra alla "Repubblica", dove ricopre ruoli di inviato, redattore e vicecaporedattore della sezione Esteri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

