Milan e se il difensore arrivasse dal Medio Oriente? La rivelazione dell’esperto

1 dic 2025

Il Milan cerca un difensore centrale per il prossimo calciomercato invernale e, tra le varie piste che il club rossonero sta sondando, non va esclusa a priori quella che porta in Medio Oriente. L'esperto ha svelato i piani del Diavolo: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, e se il difensore arrivasse dal Medio Oriente? La rivelazione dell’esperto

