Chi fa il mercato del Napoli e perché tutti questi infortuni muscolari?

Il Napoli ha appena conquistato una vittoria importante contro un avversario diretto, un risultato che può fare la differenza nella corsa allo scudetto. Tuttavia, tra i tifosi e gli addetti ai lavori cresce la preoccupazione per la serie di infortuni muscolari che sta colpendo la squadra. Molti si chiedono cosa c’è dietro a questi problemi fisici e se ci siano fattori specifici legati al modo in cui il mercato è stato gestito o alla preparazione atletica. In attesa di risposte più precise, la squadra si prepara a affrontare le prossime part

Cesare – Caro Guido vittoria preziosissima del Napoli che ha vinto una partita fondamentale per il prosieguo del campionato. Il Napoli ha vinto anche meritatamente ma soffrendo fino alla fine per la nota problematica di non chiudere le partite perché spreca troppe palle gol. Comunque alla squadra che sta facendo gli straordinari con 9 partite in 27 giorni, cioè una partita ogni 3 giorni, va fatto un plauso considerato che stanno giocando sempre gli stessi per la rosa falcidiata dagli infortuni e dalle partenze avvenute o ormai certe del mercato invernale. Inoltre abbiamo perso anche Di Lorenzo con un infortunio, che purtroppo sembra grave (le immagini del ginocchio che si è girato sono state emblematiche), anche se stavolta non dovuto a problemi muscolari ma ad un evento traumatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

