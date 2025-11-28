Infortuni Roma doppia tegola per Gasperini | per questi due giocatori il Napoli è a forte rischio Le ultime!

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortuni Roma: aggiornamenti su El Aynaoui e Koné dopo gli esami clinici. Niente lesione, ma un rientro per domenica è davvero in dubbio Il tema degli infortuni della Roma è tornato oggi al centro dell’attenzione, dopo che due giocatori della rosa giallorossa, Neil El Aynaoui e Manu Koné, sono stati sottoposti a specifici accertamenti clinici . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortuni roma doppia tegola per gasperini per questi due giocatori il napoli 232 a forte rischio le ultime

© Calcionews24.com - Infortuni Roma, doppia tegola per Gasperini: per questi due giocatori il Napoli è a forte rischio. Le ultime!

Scopri altri approfondimenti

infortuni roma doppia tegolaInfortuni Roma, doppia tegola per Gasperini: per questi due giocatori il Napoli è a forte rischio. Le ultime! - Niente lesione, ma un rientro per domenica è davvero in dubbio Il tema degli infortuni della Roma è tornato oggi al centro de ... Da calcionews24.com

infortuni roma doppia tegolaRoma, non solo Koné: problemi anche per El Aynaoui! L’esito degli esami - Infortunati Roma – Doppia tegola in casa giallorossa dopo la gara di Europa League contro il Midtjylland. Riporta fantamaster.it

Roma, nulla di grave per Ndicka e Soulé: le prime diagnosi dopo gli infortuni in amichevole - Evan Ndicka e Matías Soulé hanno infatti riportato due problemi fisici che verranno monitorati nei prossimi giorni dallo ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Roma Doppia Tegola