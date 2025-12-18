Il 20 dicembre Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma | una notte di tango sotto il cielo di Natale

Il 20 dicembre, Piazza Navona si trasforma in un’incantevole arena di passione e danza. La storica location romana diventa la più grande milonga della città, accogliendo appassionati e curiosi per una notte di tango sotto il cielo natalizio. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera magica del Natale in modo originale e coinvolgente, tra musica, movimento e tradizione.

A Natale, piazza Navona diventa qualcosa di più di un semplice salotto barocco grazie ai suoi tradizionali mercatini e alla giostra dei cavalli ma, quest’anno, si prepara a diventare un’enorme pista da tango, la più grande di Roma. Sembra un sogno, ma non lo è: ci aspetta una milonga sotto il cielo di dicembre, proprio nel cuore del Natale romano. Ma quando potremo assistere (o partecipare) a questo incredibile evento? LEGGI ANCHE: ‘White Entropy’, Jacopo Di Cera: «L’arte può scuotere più dei numeri» Questo Natale Piazza Navona diventa una pista di tango: la più grande di Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma: una notte di tango sotto il cielo di Natale Leggi anche: Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma: una notte di tango sotto il cielo di Natale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sito Istituzionale | A Piazza Navona la Milonga per la Pace; Piazza Navona si trasforma nella Capitale del Tango Argentino il prossimo sabato 20 dicembre; Sito Istituzionale | Jazz e tango accendono la Festa di Piazza Navona; Tango a Piazza Navona: Milonga per la Pace il 20 dicembre. Roma, weekend prima di Natale: tutti gli eventi da non perdere il 20-21 dicembre 2025 - Il prossimo weekend a Roma non è solo “cosa fare”: è un piccolo referendum quotidiano su come vogliamo vivere lo spazio pubblico. msn.com

Festa di Piazza Navona - I primi appuntamenti calendarizzati del Natale a piazza Navona sono i seguenti: ... romatoday.it

Piazza Navona: un mese di musica e artigianato in attesa della Befana con i vigili del fuoco - L'assessora Lucarelli: eventi per bambini e di solidarietà ... msn.com

Piazza Navona - 20 dicembre 2010

FABBRICA DEL CIOCCOLATO 2025 19-20-21 Dicembre PIAZZA LIBERAZIONE Arriva la Fabbrica di Cioccolato...una due giorni di eventi accoglierà a Segrate tutti i bambini ed i più grandi con tanti eventi ed attività. L’ evento è suddiviso in due dif - facebook.com facebook

Sabato 20 dicembre piazza del Popolo diventa una discoteca a cielo aperto con “Live in #Pesaro” e il #dj set di sonik. Dalle 20.00 musica in piazza Dj set dalle 21.30 Un grande evento gratuito tra elettronica, pop e vibrazioni urbane, nel cuore della città. #wep x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.