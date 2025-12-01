Vale 1.500 miliardi e può alimentare 400 milioni di auto elettriche | il giacimento di litio più grande del mondo nascosto sotto un vulcano in Nevada

Nel deserto americano, dove Nevada e Oregon si incontrano, si nasconde un tesoro incredibile sotto un antico vulcano. È il più grande giacimento di litio mai trovato, e potrebbe cambiare completamente il futuro della mobilità elettrica. Il posto si chiama McDermitt Caldera ed è nato 16 milioni di anni fa quando un supervulcano è esploso e poi è collassato su se stesso, creando un enorme cratere. Col tempo, quel cratere si è riempito di cenere vulcanica e fanghi che si sono trasformati in argille speciali, capaci di trattenere quantità straordinarie di litio. Gli scienziati stimano che qui ci siano tra 20 e 40 milioni di tonnellate di litio, il doppio di quanto si trova in Bolivia nel famoso Salar de Uyuni, che finora era considerato il giacimento più grande del pianeta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

