Due valanghe in Friuli | sei persone travolte Una è dispersa un’altra estratta e in ipotermia

Oggi in Friuli Venezia Giulia due valanghe hanno investito un’area di montagna, travolgendo sei persone. Una è dispersa, un’altra è stata estratta e si trova in ipotermia. L’episodio si è verificato a Sella Nevea, a circa 2000 metri di quota, lungo un itinerario di scialpinismo che collega Sella Ursic alla Conca Prevala. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, mentre le ricerche continuano per trovare la persona dispersa.

Due valanghe oggi in Friuli Venezia Giulia, con un disperso e una persona estratta ferita. Una è avvenuta a Sella Nevea, a circa 2000 metri di quota lungo l’itinerario di scialpinismo che porta da Sella Ursic alla Conca Prevala. La valanga ha travolto una persona che faceva parte di un gruppo di cinque, a quanto sembra tutti di nazionalità slovena. La persona è stata estratta dalla neve dai compagni di escursione, era cosciente, ma ferita e in ipotermia. È stata stabilizzata dall’elisoccorso regionale e trasportata a Sella Nevea, poi a Udine in ospedale. Sul posto un’unità cinofila da valanga, un medico del Soccorso Alpino, un tecnico di elisoccorso, personale della Guardia di Finanza, tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Friuli Valanghe

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio in Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin.

Due valanghe sono scese oggi pomeriggio tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Friuli Valanghe

