Due donne sono state condannate dal tribunale di Agrigento per aver aggredito rispettivamente la nuora e la suocera in un violento scontro familiare. L’incidente si è verificato il 23 dicembre 2021, quando un alterco tra alcuni membri della famiglia è degenerato in scontri fisici e minacce. La vicenda si è conclusa con la condanna di due persone, tra cui un uomo di 75 anni e una donna di 56, accusati di lesioni personali aggravate e minacce.

Due persone, un uomo di 75 anni e una donna di 56, sono state condannate dal tribunale di Agrigento per lesioni personali aggravate e minacce commesse durante un alterco familiare avvenuto il 23 dicembre 2021. L’episodio, che ha coinvolto la nuora e la suocera, si è verificato in un contesto di tensione cresciuta nel corso di una separazione coniugale. I fatti risalgono a una giornata di festa, quando l’atmosfera natalizia si è trasformata in un momento di violenza. L’uomo, residente a Raffadali, ha aggredito la consuocera, colpendola con pugni al volto, calci e afferrandola per il collo. Le ferite riportate hanno causato traumi cranici e addominali, richiedendo cure mediche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due donne condannate a Agrigento per violenza su nuora e suocera in un alterco familiare esploso in scontri fisici.

