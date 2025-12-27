Doppia tragedia familiare a Santo Stefano insieme poche ore prima poi la tragedia | morte suocera e nuora

Il tardo pomeriggio del 26 dicembre, quando le strade cominciano a svuotarsi dopo le feste e la luce cala rapidamente, a Pistoia si è consumata una tragedia che ha lasciato la città senza parole. In via Fiorentina, nella zona dello Sperone, una normale uscita si è trasformata in pochi istanti in un dramma doppio, segnato da due morti avvenute quasi simultaneamente, nello stesso luogo e davanti agli occhi dei familiari. Secondo quanto ricostruito, tutto è accaduto intorno alle 18, quando un’auto che procedeva in direzione Bottegone ha investito un’anziana che stava attraversando la strada. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, mentre la scena attirava l’attenzione dei passanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dramma a Pistoia: 87enne viene investita e muore, la nuora la vede e viene stroncata da un malore.

