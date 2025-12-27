Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto nuora ha un malore | morte due donne di 87 e 59 anni
Una donna di 87 anni investita mentre attraversa la strada, la nuora che assiste alla scena dalla finestra e viene colta da un malore fatale pochi istanti dopo. È la drammatica concatenazione di eventi che nel tardo pomeriggio di Santo Stefano ha portato alla morte di due donne a Pistoia, lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che procedeva in direzione Bottegone ha investito una donna di 87 anni, Liliana Podestà, mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento e le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente dopo l’incidente e, sotto shock, avrebbe accusato un malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
