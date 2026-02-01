Due abusi edilizi assessore al bilancio nel mirino
Il gruppo comunale Per Sem ha denunciato due casi di abusi edilizi che coinvolgono direttamente l’assessore al bilancio, Silvia Tiburzi. I lavori irregolari rischiano di creare problemi all’intera giunta guidata dal sindaco Gionata Calcinari. La situazione ha già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e potrebbe portare a conseguenze politiche importanti.
Due abusi edilizi destinati a fare rumore quelli di cui fa sapere il gruppo comunale Per Sem, perché chiamano in causa Silvia Tiburzi, assessore della giunta del sindaco Gionata Calcinari, e rischiano di mettere in difficoltà l’assetto dell’esecutivo. Tutto è partito dalla denuncia di un privato cittadino dello scorso ottobre, ha fatto sì che la Polizia municipale accertasse che "la Esse Emme srl, società di cui è proprietaria l’assessore al bilancio, Silvia Tiburzi, e presso il cui studio la srl ha la sede sociale, è risulta responsabile di due abusi edilizi in località Castellano". Informazioni che si possono già desumere dal rapporto di dicembre relativo ai controlli edilizi effettuati sul territorio e di cui va contestualmente informata anche la Procura di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
