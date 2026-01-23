Non solo violazioni del codice della strada anche abusi edilizi | il bilancio

A Oria, il controllo sul rispetto delle norme stradali e sugli abusi edilizi ha portato a un bilancio di oltre 7.370 violazioni del codice della strada, tra cui 16 veicoli senza assicurazione e 25 senza revisione. Questi numeri evidenziano l’importanza di rispettare le normative per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. La situazione richiede attenzione continua da parte delle autorità competenti per tutelare cittadini e infrastrutture.

ORIA - Oltre 7 mila violazioni del codice della strada - 7.370, per la precisione - accertate. I guidatori di auto "pizzicati" con il mezzo non assicurato sono 16, 25 quelli senza revisione. I contrassegni per disabili rilasciati sono 126, a fronte di alcuni "furbetti" scoperti, che fruivano del.

