Salerno controllo del territorio | arresto per detenzione illegale di arma e munizioni

13 gen 2026

A Salerno, i Carabinieri hanno effettuato un intervento di controllo del territorio che ha portato all’arresto di una persona per detenzione illegale di arma e munizioni. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza svolte dalle forze dell'ordine per garantire la tutela della cittadinanza e il rispetto delle norme vigenti.

Un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri ha portato all’arresto di una persona accusata di detenzione illegale di arma e munizioni. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio preventivo mirato al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana. Nel corso delle verifiche, i militari hanno proceduto a una perquisizione che ha consentito di rinvenire materiale illecito. Nella disponibilità dell’indagato sarebbe stata trovata una pistola scacciacani modificata e resa funzionante, insieme al relativo munizionamento calibro 380. L’arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro, mentre la persona coinvolta è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità competente per le valutazioni del caso. 🔗 Leggi su Zon.it

