DERAILED Rai 4 ore 21.20. Con Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel. Regia di Mikael Afstrom. Produzione 2005. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Due pendolari, un padre di famiglia e una pepata ragazza si conoscono e simpatizzano. Finiscono a letto, ma vengono sorpresi. L'uomo è sottoposto a odioso ricatto. Lui reagisce, ma s'accorge presto che lei è complice. Presto è chiaro che non è in gioco solo la reputazione, ma anche la pelle. PERCHÈ VEDERLO Perché la mitragliata di colpi di scena è implacabile. E gli attori sono sensazionali. Cassel è addirittura mefistofelico. E Jennifer Aniston è persino plausibile come dark lady. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Dreailed", la mitragliata di colpi di scena è implacabile

Approfondimenti su Derailed Mitragliata