Sfiducia a Schifani | è scontro aperto all’Ars La Lega | Non escludiamo colpi di scena

2 dic 2025

L’Assemblea regionale siciliana vive una delle sue giornate più tese, segnata dal dibattito sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani. In Aula si alternano affondi durissimi, appelli alla responsabilità e annunci che lasciano presagire possibili colpi di scena. Ad aprire a una lettura più articolata del confronto è Vincenzo Figuccia, deputato questore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sfiducia schifani 232 scontroSfiducia a Schifani: &#232; scontro aperto all’Ars. La Lega: "Non escludiamo colpi di scena" - Ad aprire a una lettura più articolata del confronto è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega, che pur appartenendo alla maggioranza riconosce le criticità sollevate dall’opposizione ... Secondo gazzettadelsud.it

Il centrodestra prova a serrare le fila. Nodo tempi sulla mozione di sfiducia - Dopo la bufera per l'inchiesta su Totò Cuffaro e Saverio Romano e l'annuncio di una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione, il governatore prova a rimettere insieme ... Si legge su rainews.it

