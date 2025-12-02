Sfiducia a Schifani | è scontro aperto all’Ars La Lega | Non escludiamo colpi di scena
L’Assemblea regionale siciliana vive una delle sue giornate più tese, segnata dal dibattito sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani. In Aula si alternano affondi durissimi, appelli alla responsabilità e annunci che lasciano presagire possibili colpi di scena. Ad aprire a una lettura più articolata del confronto è Vincenzo Figuccia, deputato questore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
