Processi ripensamenti e colpi di scena Regna la confusione a Un posto al sole

E’ arrivato finalmente il giorno del processo, Marina e Roberto da una parte, i Gagliotti dall’altra. Ma Vinicio fino all’ultimo sembra titubare se stare dalla parte del fratello. Come a titubare è anche Raffaele, sulla sua decisione di andare in pensione. Ad aggiungersi ai dubbi anche la scenata che Renato fa a Ornella, accusandola di essere la vera causa della scelta di Renato. E non basterà l’intromissione (tipica) della signora Giulia a rasserenare gli animi. In tutto questo però non si comprende come possano inserirsi le novità delle ultime puntate, dalla rivelazione in radio di Castrese, al ritorno di Alice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Processi, ripensamenti e colpi di scena. Regna la confusione a Un posto al sole

