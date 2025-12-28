Perugia dramma al percorso verde | uomo trovato morto

Nella mattinata di domenica 28 dicembre, lungo il percorso verde di Perugia, è stato rinvenuto senza vita un uomo di 77 anni. Nonostante i tentativi di soccorso, non si è potuto fare altro per salvargli la vita. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause di questo tragico evento.

Dramma al percorso verde di Perugia nella mattinata di domenica 28 dicembre. Un 77enne è morto. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe stato colpito da un malore. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Perugia.

