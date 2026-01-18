Dove vedere Lazio-Como e Cremonese-Verona | tutto lo sport in tv del 19 gennaio

Ecco le principali opzioni per seguire le partite Lazio-Como e Cremonese-Verona in TV il 19 gennaio. Inoltre, sarà possibile seguire gli eventi sportivi dell’NBA, la pallanuoto maschile tra Italia e Grecia e le partite di tennis con Arnaldi, Maestrelli e Bellucci. Un programma vario per gli appassionati di diversi sport, con copertura completa degli appuntamenti del giorno.

Lunedì 19 gennaio 2026 torna il calcio da vedere in tv e in streaming. Ci saranno alcune sfide interessanti tra cui Cremonese-Verona nel tardo pomeriggio e Lazio-Como in prima serata, a chiusura della 21ª giornata di Serie A in diretta dallo stadio Olimpico di Roma. A queste si aggiungono i match di Premier League e Liga poco più tardi. 18.30 - Calcio, Serie A: Cremonese-Verona, DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky) 20.30 - Calcio, Serie C: Cosenza-Crotone, Rai Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 251) e NOW 20.45 - Calcio, Serie A: Lazio-Como, DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky) 21 - Calcio, Premier League: Brighton-Bournemouth, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW 21 - Calcio, Liga: Elche-Siviglia, DAZN Continuano gli Australian Open 2026 e le telecamere sono puntate su Melbourne per il primo Slam della stagione di tennis.

