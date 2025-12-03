Dove vedere Inter-Venezia e tutto lo sport in tv oggi 3 dicembre

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli altri eventi della giornata, Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari, il basket, il volley e il biathlon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vedere inter venezia tuttoDove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia di Coppa Italia in tv e streaming - Mercoledì 3 dicembre si giocano altre tre partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive corriere.it

