Fertilità Greco SIdR | Studio promettente su qualità ovociti ora servono i trial clinici  

Uno studio internazionale ha individuato nella proteina Shugoshin 1 un potenziale miglioramento della qualità degli ovociti in caso di infertilità legata all’età. La ricerca rappresenta un passo importante verso possibili terapie future, anche se sono necessari ulteriori trial clinici. Questa scoperta apre nuove prospettive per affrontare le problematiche di fertilità legate all’invecchiamento ovarico, migliorando le possibilità di concepimento.

Infertilità legata all’età: una proteina potrebbe migliorare la qualità degli ovociti. “ Lo studio realizzato da un team di ricercatori internazionali sulla proteina Shugoshin 1 è interessante e si tratta di un risultato scientificamente rilevante, perché agisce su uno dei nodi centrali dell’infertilità legata all’età, cioè la qualità genetica degli ovociti. Il ripristino di questa proteina, secondo la ricerca, potrebbe ridurre gli errori cromosomici e migliorare nelle donne over 40 il tasso di successo della fecondazione in vitro “. Lo afferma Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione, in merito alla ricerca scientifica sulla proteina Shugoshin 1, condotta da un gruppo di ricercatori internazionali, guidato dalla professoressa Melina Schuh, direttrice del Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences di Gottinga, in Germania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fertilità. Greco (S.I.d.R.): “Studio promettente su qualità ovociti, ora servono i trial clinici”

