Tra Foggia e Cavese domina la noia | pari a reti bianche allo ' Zac'
Di positivo c'è l'abbandono dell'ultima piazza, ora di proprietà esclusiva del Picerno. Ma le buone notizie finiscono qui. Perché per il Foggia battere la Cavese tra le mura (un tempo) amiche era importante per spezzare la striscia negativa di risultati e muovere la classifica in maniera più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
