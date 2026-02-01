Dopo Torino è allarme a Milano per i Giochi | attenzione massima e manifestazioni già annunciate

Dopo Torino, anche Milano si prepara all’allarme per i Giochi. Le autorità hanno già rafforzato i controlli e sono in atto manifestazioni di protesta annunciate da tempo. La città si tiene pronta a gestire l’afflusso di visitatori e turisti, mentre le polemiche continuano a dividere opinioni e a creare tensioni.

Manca meno di una settimana ai Giochi di Milano Cortina, all'evento globale che metterà l'Italia al centro del mondo per quasi tre settimane. Mentre il Paese, in particolare Lombardia e Veneto, si apprestano a ospitare la carovana olimpica fatta di atleti ma anche di centinaia di migliaia di spettatori pronti a vivere le gare dal vivo, cresce la preoccupazione per l'apparato di sicurezza. L'Italia per quanto concerne la gestione dei grandi eventi è da sempre una delle migliori realtà in Europa e nel mondo e anche in questa occasione l'apparato che è stato messo in campo è imponente, poderoso, degno di questa occasione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le forze dell’ordine sono in allerta a Torino e Milano.

In vista delle festività natalizie, l'Italia ha adottato misure di sicurezza rafforzate e un piano di controlli estesi per garantire la massima tutela.

