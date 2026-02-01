dopo il dramma di aba le scuole adottano misure di sicurezza con il consenso degli studenti

Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef al liceo “Einaudi Chiodo” di La Spezia, le scuole stanno rafforzando la sicurezza. Le autorità hanno deciso di mettere metal detector mobili all’ingresso, con il consenso degli studenti. Le tensioni restano alte e l’obiettivo è evitare altri episodi simili.

Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef avvenuto all’interno del liceo scientifico “Einaudi Chiodo” di La Spezia, le autorità scolastiche e le forze dell’ordine hanno attivato misure di sicurezza straordinarie, tra cui l’installazione di metal detector mobili all’ingresso delle scuole. L’iniziativa, frutto di una direttiva interministeriale firmata dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi, è stata introdotta con l’obiettivo di prevenire l’accesso di armi o oggetti pericolosi all’interno degli istituti. Il provvedimento è stato sperimentato per la prima volta in modo concreto davanti alla scuola di La Spezia, dove un nutrito gruppo di agenti ha controllato centinaia di studenti in un’atmosfera di tensione ma anche di rispetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Spezia, i metal detector sono già stati installati davanti alla scuola “Einaudi Chiodo” dopo il brutale omicidio di Aba.

La Spezia mette subito in campo controlli più severi vicino alle scuole, dopo l’omicidio avvenuto dieci giorni fa alla Einaudi-Chiodo.

