Torino ci mancava il concerto pro Askatasuna all’università Ma la rettrice dice no
A Torino, un concerto organizzato dai collettivi universitari per sostenere Askatasuna era annunciato a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Tuttavia, la rettrice ha deciso di vietare l’evento, suscitando discussioni sulla libertà di assemblea e lo spazio pubblico. La vicenda evidenzia le tensioni tra iniziative studentesche e le autorità universitarie, riflettendo il dibattito sulla gestione degli eventi culturali nel contesto accademico.
Le locandine dei collettivi torinesi circolavano da qualche ora sui social. Annunciavano per domani sera una serata-concerto a Palazzo Nuovo, storica sede delle facoltà umanistiche, a sostegno di Askatasuna, all’insegna dello slogan “Torino è partigiana”: un vero e proprio “rave” con la partecipazione di dj e gruppi musicali. La rettrice Cristina Prandi deve essere sobbalzata sulla poltrona, tanto che a stretto giro di posta dirama una nota ai giornali sottolineando che la serata «non è autorizzata e qualora dovesse comunque avere luogo, sarà fatta un’opportuna segnalazione alle autorità competenti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Università, la nuova rettrice di Torino sta con i precari: “Sostegno contro il problema enorme del precariato. Università pubblica aggredita dai privati che sfruttano il definanziamento”La nuova rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha espresso il suo sostegno ai precari dell’ateneo, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato.
