Torino ci mancava il concerto pro Askatasuna all’università Ma la rettrice dice no

A Torino, un concerto organizzato dai collettivi universitari per sostenere Askatasuna era annunciato a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Tuttavia, la rettrice ha deciso di vietare l’evento, suscitando discussioni sulla libertà di assemblea e lo spazio pubblico. La vicenda evidenzia le tensioni tra iniziative studentesche e le autorità universitarie, riflettendo il dibattito sulla gestione degli eventi culturali nel contesto accademico.

