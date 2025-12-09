Ci mancava il presepe con San Giuseppa… Sarà rimossa la scena sacra al femminile dopo le proteste di FdI

Dopo le proteste di FdI, sarà rimossa la scena sacra con “San Giuseppa” dal presepe natalizio. L’artista sostiene di aver sbagliato la cottura, ma la trasformazione dei personaggi in figure femminili appare difficile da giustificare. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni sulla rappresentazione e le interpretazioni tradizionali del presepe.

L’artista sostiene di aver sbagliato la cottura, anzi, di averne usata una diversa dal solito, ma risulta difficile che questa variazione di tecnica abbia compiuto il miracolo di trasformare tutti i protagonisti del presepe natalizio in personaggi femminili, San Giuseppe compreso. Sta di fatto che dopo le proteste di Fratelli d’Italia e Lega, a Senigallia il presepe “tutto rosa”, solo l’ultimo della serie in questo Natale in cui a sinistra ci si sforza di reinterpretare perfino la Natività. Ma stavolta la vicenda, o l’equivoco, nasce a destra e si chiude a destra. Il San Giuseppe del presepe allestito in piazza Roma a Senigallia verrà modificato oppure rimosso perché considerato troppo simile a una figura femminile, ha annunciato il sindaco Massimo Olivetti, eletto col centrodestra ma preso alla sprovvista dall’artista a cui aveva commissionato l’opera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ci mancava il presepe con “San Giuseppa”… Sarà rimossa la scena sacra al femminile dopo le proteste di FdI

