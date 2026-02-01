Dopo l’angelo meloniano a Roma spunta il confratello Putin a Londra?

Dopo l’angelo raffigurato a Roma, ora si parla di un nuovo personaggio in Inghilterra. Questa volta si tratta di una figura che ricorda Vladimir Putin, apparso in un affresco a Londra. La scoperta ha fatto subito discutere, portando molti a chiedersi se ci sia un messaggio nascosto dietro questa immagine. Gli esperti sono già al lavoro per capire se si tratta di una coincidenza o di qualcosa di più.

(Adnkronos) – E' bastato un angelo, un po' troppo somigliante a Giorgia Meloni, in un affresco recentemente restaurato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, per scatenare il tam-tam virale delle interpretazioni artistiche. E, come spesso accade quando l'arte incontra la cronaca politica, lo sguardo curioso degli osservatori non si è fermato a Roma. Circola ora, infatti, un'altra suggestione: qualcuno giura di riconoscere il volto di Vladimir Putin in uno dei due confratelli raffigurati dal pittore Gentile Bellini (Venezia, 1429 – 1507) – figlio maggiore di Jacopo e fratello di Giovanni, anch'essi celebri artisti veneziani – nel dipinto "Il cardinale Bessarione e due membri della Scuola della Carità in preghiera con il Reliquiario Bessarione", oggi conservato alla National Gallery di Londra.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

