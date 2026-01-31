Un angelo ora ha il viso di Meloni | spunta il ritratto dal restauro in una basilica a Roma
A Roma, nella basilica, spunta un nuovo volto sotto il restauro: un angelo che ora ha il volto di Meloni. È stato Bruno Valentinetti a firmare il lavoro. Valentinetti si presenta come sacrestano e decoratore, ma in parrocchia è conosciuto soprattutto come volontario. La scoperta ha fatto parlare molti, che ora guardano con curiosità il ritratto restaurato.
La firma del restauratore è di Bruno Valentinetti che si presenta come sacrestano e decoratore. In parrocchia viene descritto come un volontario.
