Un angelo ora ha il viso di Meloni | spunta il ritratto dal restauro in una basilica a Roma

A Roma, nella basilica, spunta un nuovo volto sotto il restauro: un angelo che ora ha il volto di Meloni. È stato Bruno Valentinetti a firmare il lavoro. Valentinetti si presenta come sacrestano e decoratore, ma in parrocchia è conosciuto soprattutto come volontario. La scoperta ha fatto parlare molti, che ora guardano con curiosità il ritratto restaurato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.