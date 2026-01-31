Un angelo ora ha il viso di Meloni | spunta il ritratto dal restauro in una basilica a Roma

A Roma, nella basilica, spunta un nuovo volto sotto il restauro: un angelo che ora ha il volto di Meloni. È stato Bruno Valentinetti a firmare il lavoro. Valentinetti si presenta come sacrestano e decoratore, ma in parrocchia è conosciuto soprattutto come volontario. La scoperta ha fatto parlare molti, che ora guardano con curiosità il ritratto restaurato.

Segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma: “Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni”

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha acceso le polemiche.

“L’angelo ha il volto di Giorgia Meloni”. Il restauro della basilica a Roma solleva un polverone. Pd: Giuli attivi la soprintendenza

Il restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma diventa il centro di una polemica.

