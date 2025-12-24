askatasuna 30 attivisti identificati dopo gli scontri a torino

AGI - La Digos di Torino ha individuato oltre trenta manifestanti che hanno preso parte agli scontri durante il corteo dello scorso 20 dicembre promosso in solidarietà al centro sociale Askatasuna, segnalandoli alla procura. I controlli in autostrada . Nella stessa mattinata del corteo, prima del concentramento dei manifestanti a Palazzo Nuovo, sono stati effettuati dei servizi di controllo anche ai caselli autostradali e alle principali arterie d’accesso cittadine, nonché le vie più in prossimità del centro e le stazioni ferroviarie; nel corso dello specifico servizio, sono state identificate oltre cento persone, molte delle quali, provenienti anche da altre città, hanno poi preso parte al corteo. 🔗 Leggi su Agi.it

Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.

Benzina e tubo per fuochi d'artificio: i materiali sequestrati agli antagonisti violenti di Askatasuna, 30 identificati - Proseguono le indagini sugli scontri con le forze dell’ordine di sabato 20 dicembre 2025, per cui erano già state denunciate tre persone ... torinotoday.it