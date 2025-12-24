Askatasuna 30 attivisti identificati dopo gli scontri a Torino

AGI - La  Digos di Torino  ha individuato oltre  trenta manifestanti  che hanno preso parte agli  scontri  durante il  corteo   dello scorso  20 dicembre  promosso in solidarietà al  centro sociale Askatasuna, segnalandoli alla  procura. I controlli in autostrada . Nella stessa mattinata del  corteo, prima del concentramento dei  manifestanti  a  Palazzo Nuovo, sono stati effettuati dei  servizi di controllo  anche ai  caselli autostradali  e alle principali  arterie d’accesso cittadine, nonché le vie più in prossimità del centro e le  stazioni ferroviarie; nel corso dello specifico servizio, sono state  identificate oltre cento persone, molte delle quali, provenienti anche da altre città, hanno poi preso parte al  corteo. 🔗 Leggi su Agi.it

