Askatasuna 30 attivisti identificati dopo gli scontri a Torino
AGI - La Digos di Torino ha individuato oltre trenta manifestanti che hanno preso parte agli scontri durante il corteo dello scorso 20 dicembre promosso in solidarietà al centro sociale Askatasuna, segnalandoli alla procura. I controlli in autostrada . Nella stessa mattinata del corteo, prima del concentramento dei manifestanti a Palazzo Nuovo, sono stati effettuati dei servizi di controllo anche ai caselli autostradali e alle principali arterie d’accesso cittadine, nonché le vie più in prossimità del centro e le stazioni ferroviarie; nel corso dello specifico servizio, sono state identificate oltre cento persone, molte delle quali, provenienti anche da altre città, hanno poi preso parte al corteo. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Scontri al corteo per Askatasuna, identificati oltre 30 manifestanti
Leggi anche: Scontri Askatasuna, 30 identificati: trovati tubi e blocchi di cemento
Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.
Benzina e tubo per fuochi d'artificio: i materiali sequestrati agli antagonisti violenti di Askatasuna, 30 identificati - Proseguono le indagini sugli scontri con le forze dell’ordine di sabato 20 dicembre 2025, per cui erano già state denunciate tre persone ... torinotoday.it
Guerriglia dopo lo sgombero di Askatasuna, oltre 30 manifestanti identificati - Sequestrato il furgone, fumogeni, taniche di benzina e un tubo per fuochi pirotecnici. rainews.it
Guerriglia a Torino con gli attivisti dell’Askatasuna protagonisti, benzina contro la Polizia: 30 indagati - Oltre trenta manifestanti segnalati e un furgone sequestrato dopo il corteo del 20 dicembre a Torino: la Digos indaga su episodi di violenza. virgilio.it
Gli sgomberi a Torino diventano un caso politico nazionale nel dibattito sul dissenso e sulla solidarietà alla Palestina. Cuneo per Gaza prende posizione sugli sgomberi dei centri sociali Askatasuna e Leoncavallo e sulle perquisizioni contro attivisti pro Palesti - facebook.com facebook
#Zerocalcare, fumettista amico di #IlariaSalis, è tra i paladini degli attivisti di sinistra. Ma l’elenco dei difensori vip di #Askatasuna è lungo e comprende cantanti, scrittori e persino la #Cgil x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.