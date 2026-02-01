Donna investita sul lungomare a Sapri | elitrasportata al Ruggi

Questa mattina a Sapri un’anziana di 76 anni è stata investita mentre passeggiava sul lungomare. L’incidente è avvenuto verso le 11 e la donna è stata subito soccorsa dai presenti. I vigili hanno chiamato l’elisoccorso, che l’ha portata d’urgenza al Ruggi di Salerno. Le condizioni sono ancora da chiarire, ma si teme il peggio.

Dramma, questa mattina, a Sapri, dove un'anziana di 76 anni è stata investita sul lungomare. L'incidente si è verificato intorno alle 11. Alla guida dell'auto coinvolta una persona che si è immediatamente fermata per prestare soccorso, accompagnando la donna al Pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. La 76enne ha riportato traumi e fratture multiple. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. L'elicottero è atterrato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Sapri Lungomare Auto si ribalta e finisce in un fosso: gravissima una donna, elitrasportata in ospedale Un’auto si è ribaltata nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada Cascina Nuova. Scivola sulle piste da sci a Passolanciano e si procura un trauma cranico, donna elitrasportata a Pescara Domenica 28 dicembre, alle 12:30, il soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervenuto a Passolanciano per soccorrere una donna rimasta coinvolta in una scivolata durante una discesa sugli sci. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sapri Lungomare Argomenti discussi: Tragedia sul lungomare di Fossacesia: pedone muore travolto da un'auto; Tragedia a Fossacesia: pensionato muore investito sul lungomare; Un altro pedone investito: donna di 62 anni in ospedale; Paura nel centro abitato: donna investita mentre attraversava la strada sulle strisce. Donna investita sul lungomare, a Sapri: elitrasportata al RuggiL'elicottero è atterrato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.15, sul prato dello stadio comunale Matteo Covone, causando il rinvio di circa quaranta minuti dell'incontro di calcio tra Asd Sapri So ... salernotoday.it Donna investita da un’auto a Sapri. Trasportata al Ruggi di Salerno in eliambulanzaMomenti di grande apprensione questa mattina sul lungomare di Sapri dove una donna di 76 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato ... ondanews.it INVESTITA SUL LUNGOMARE A SAPRI, DONNA DI 76 ANNI TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL RUGGI Una donna di 76 anni è stata investita questa mattina sul lungomare di Sapri. Soccorsa dall’automobilista è stata trasportata al pronto soccorso del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.