Scivola sulle piste da sci a Passolanciano e si procura un trauma cranico donna elitrasportata a Pescara

Domenica 28 dicembre, alle 12:30, il soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervenuto a Passolanciano per soccorrere una donna rimasta coinvolta in una scivolata durante una discesa sugli sci. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata elitrasportata a Pescara per le cure mediche. L'intervento si è svolto in modo rapido e professionale, garantendo la sicurezza della vittima e il tempestivo trasferimento in ospedale.

Intervento del soccorso alpino e speleologico abruzzese intorno alle 12:30 di domenica 28 dicembre a Passolanciano dopo la segnalazione di una donna rimasta vittima di una scivolata con conseguente trauma cranico. È stato attivato l'elisoccorso di Pescara.

