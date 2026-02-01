Donna di 76 anni investita sul lungomare di Sapri è in condizioni critiche

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 76 anni ê in condizioni critiche dopo essere stata investita questa mattina sul lungomare di Sapri, nel Salernitano. L'incidente si è verificato intorno alle 11. Alla guida dell'auto coinvolta una persona che si è immediatamente fermata per prestare soccorso, accompagnando la donna al Pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. La 76enne ha riportato traumi e fratture multiple. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all' ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. L'elicottero è atterrato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.

